Luis Zerda, conocido en " Cuestión de Peso" como "Luisito", está viviendo un terrible estado de salud y su círculo cercano está pidiendo ayuda en las redes. El participante del reality pesa 300 kilos y “se le han reventado cuatro venas y tiene hemorragias”, por lo que necesita someterse a una intervención quirúrgica.

Pablo Bragale, un ex compañero de Zerda en el programa de salud, se puso al hombro la campaña para pedir por la salud del joven y compartió algunas imágenes de Luisito para hacer un llamado a la solidaridad y juntar de manera urgente gasas, vendas, alcohol, crema Platsul, medias blancas, cinta adhesiva hipoalergénica y jabón blanco.

.

"El es Luis Zerda vive en su pueblo, se que lo conocen y se que lo han ayudado, pero hoy está al borde de la muerte.. Pesa 300 kilos y se le han reventado 4 venas y tiene hemorragias... Necesitamos ayuda urgente...", escribió Bragale en sus redes sociales.

Hace tan solo unas semanas, el propio "Luisito" hizo un descargo sobre la situación médica que está atravesando: "Creo que pedir ayuda no es malo. Todo lo que pueda recibir de ustedes es un milagro. En mi situación es muy difícil conseguir cualquier cosa. Sus cariños me hacen bien. Me dan ganas de seguir. Espero que alguna institución se haga cargo, yo quiero una internación, porque mi caso es muy difícil. Tengo miedo de acostarme y mañana no poder levantarme de la cama".