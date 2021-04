Valeria Archimó se llevó un gran susto este martes ya que se accidentó con su auto en la autopista Panamericana. De camino a los estudios de LaFlia para grabar su participación en "Corte y Confección Famosos", la bailarina fue embestida por otro auto, que rebotó contra el suyo a raíz de una picada entre otros dos vehículos.

"Acabo de vivir el peor susto de mi vida. Miren cómo quedó mi auto. Me acaban de chocar en Panamericana dos hijos de p... que iban corriendo una picada. Sí, corriendo una picada. Un auto negro y el otro creo que era un auto gris. Yo iba a la grabación de 'Corte y Confección' y estos dos corriendo una picada se llevaron puesto un auto rojo, que iba por la parte de la derecha. El auto rojo se me vino encima mío y no saben el susto que me pegué", relató shockeada por la situación en su cuenta de Instagram.

Así quedó el auto de Valeria Archimó tras el accidente.

Por suerte, Archimó se encuentra en perfecto estado. Sin embargo, la parte delantera y una rueda de su auto sufrieron daños. Ya más calmada tras el accidente, Archimó habló esta tarde con Juan Etchegoyen para "Mitre Live" donde brindó más detalles al respecto: "Estaba en un shock de nervios del susto que me pegué... Ya dejé el auto hecho pelota en el taller".

Y continuó: "Vi el auto que se me venía encima y no pude hacer nada, ninguna maniobra ni nada. Fueron segundos, pero que en esos momentos los vivis como eternos... Y estos inconscientes, asesinos porque son tipos que no les importa nada, el otro con tal de ganarle... ¡una locura! Ellos se fueron y nos dejaron a nosotros hechos mier..., ahí tirados y chocados. Tomo conciencia de que me podría haber muerto en ese choque".

En ese sentido, adelantó que tomará cartas en el asunto: "Llamé a la autopista del Sol para pedirle el video, pero me dicen que tiene que haber una denuncia policial. Así que voy hacer la denuncia, voy a pedir el video para que se sepa quiénes son". Por último, detalló cómo se encuentra tras el impacto: "No me pasó nada grave, pero ahora en frío tengo todo el cuello, la columna y la muñeca que me duelen, un golpe en la rodilla y un moretón en la mano".

Debido a los trámites que tuvo que realizar con personal de la autopista tras el hecho, debió ausentarse del ciclo conducido por Andrea Politti en El Trece. Enterados del terrible episodio, los productores del programa la autorizaron para tomarse el resto de la jornada libre. La artista reemplaza a Miriam Lanzoni, quien dio positivo en coronavirus y se encuentra en reposo.