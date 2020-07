La pelea al aire entre Denise Dumas y Marcela Coronel terminó de la peor manera: la periodista renunció como panelista de "Hay que ver". A pesar de haber sido una discusión acalorada, nadie se esperaba que esta situación derive en semejante hecho, pero ahora comienzan a conocerse pistas de que algo por detrás ocurría entre las implicadas.

La discusión entre ambas comenzó con un debate sobre la flexibilización de la cuarentena. Mientras que Denise argumentaba que ya era hora de levantar algunas medidas del aislamiento social, Coronel se mantenía firme en la postura contraria.

El intercambio se mantuvo en un clima sereno al aire pero se transformó en una guerra durante la pausa comercial del ciclo también conducido por José María Listorti.

"Le dije a José María y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie", reveló Marcela. Tras un tiempo de tensión, finalmente eso fue lo que ocurrió.

Pero el problema continuó cuando en una entrevista dijo que sus declaraciones en el programa fueron "pura demagogia", y un "discurso mentiroso". Finalmente, la culpó de su renuncia: "Me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora. El viernes renuncié".

Obviamente la pelota cayó del lado de Dumas, que se mostró enojadísima por la acusación de su ex compañera.

Ayer, cuando todo parecía calmarse, el clima volvió a ponerse turbulento por un extraño mensaje de Marcela. "Lo bueno de la verdad es que siempre sale a la luz", escribió en Twitter, generando gran sorpresa en la red, porque parece ser una pequeña pista de un terrible desenlace.

Coronel y una pista que generará controversia.

¿Qué habrá querido decir la periodista?

