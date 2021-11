En medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, había rumores de que la China Suárez estaba saliendo con Nico Furtado. Finalmente, él salió a desmentir esas versiones y días más tarde se lo vio en una cita con Ester Expósito.

Frente a esto, la actriz española decidió darle "me gusta" a una publicación de la revista "Paparazzi" en donde nombraban a la ex de Benjamín Vicuña como "robamaridos". El descubrimiento fue de la participante de "MasterChef Celebrity 3", Juariu.

.

"En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se "cargó" y que le valió el tremendo mote de "robamaridos"", aparece escrito en el posteo que realizó la revista. No se sabe cómo la española llegó a esa publicación, pero su like está.

Muy enamorados, los actores se mostraron en las calles de Madrid. Dejaron de ocultar su amor y se dejaron ver abrazados y pasándola bien. El uruguayo habría viajado para realizar un trabajo que le había surgido en Europa, pero decidió quedarse más tiempo por la actriz de "Élite".

Ester Expósito y Nico Furtado por las calles de Madrid.

Por el momento, la China Suárez no dijo nada al respecto. Además de que el "me gusta" sigue firme en el posteo. No se sabe por qué Ester decidió atacar a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio tras haber confirmado su romance con el uruguayo.

¡Mirá las fotos que prueban el "me gusta" de Ester Expósito contra la China Suárez!

El "me gusta" de Ester Expósito.