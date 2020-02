Tras ser la revelación de "Pequeña Victoria", la tira que se emitió el año pasado por Telefé, Mariana Genesio Peña ganó popularidad en los medios. Tal es así que, la actriz recibió una tentadora propuesta por parte de Marcelo Tinelli: sumarse al "Bailando 2020".

Así lo confirmó la artista en "Modo Noche", por América, aunque también contó que aún está pensando la oferta.

Separada del director Nicolás Giacobone, quien ganó un Oscar en 2014 por la película "Birdman", Mariana decidió escribir un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón. Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo".

Luego, bromeó: "Llámenme Dignity ( ja bromita. Te amo Calu). Call me Nudity". Sin embargo, eso no es todo ya que Genesio Peña dejó boquiabiertos a sus seguidores por la imagen con la que acompañó el texto, donde se la ve acostada boca abajo, con anteojos de sol, una copa en la mano y totalmente desnuda. Su postal sin pudor generó repercusiones en las redes sociales.

Mirá el desnudo de Mariana Genesio Peña