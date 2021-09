Wanda Nara y Maxi López, luego de su separación, tuvieron muchos conflictos conocidos por todos. Hace poco, la empresaria fue tapa de una revista italiana e hizo referencia a la dolorosa separación que vivió y cómo le afectó. Pero dejando de lado las peleas, Nara sorprendió a todos con un impensado accionar en las redes sociales.

En un posteo se puede ver a Valentino, Constantino y Benedicto, sus hijos, con el uniforme del colegio y felices al lado de su padre. El futbolista viajó a París para ver a sus tres pequeños. Los días que estuvo con los menores compartió fotos de todos los momentos. Asimismo, aprovecharon y posaron frente a la Torre Eiffel.

No obstante, lo que dejó boquiabiertos a todos los usuarios fue la decisión que tomó la esposa de Mauro Icardi: le puso like a una foto donde aparecía su ex con sus niños.

El descubrimiento fue de Juariu. En la historia que subió se puede leer: “El like de Wanda al padre de sus hijos”. Además, planteó un tema para debatir: “¿Será el fin del conflicto?”.

A pesar de esto, la hermana de Zaira Nara sigue reclamando que el padre de sus hijos no le paga la cuota alimentaria. Por esta razón, se corrió el rumor de que los niños no podían ver a su papá. Ante esta fotografía quedó explícito que eso no es cierto, luego el dinero que le deba López a la empresaria quedará para otro conflicto.