Evaluna Montaner y Camilo Etcheverry anunciaron que se encuentran a la espera de su primer bebé, al que decidieron llamar Índigo, y emocionaron a sus millones de seguidores con el tierno video en el que mostraron todas las reacciones de sus familiares, como Mau Montaner o Stefi Roitman.

Si bien los fanáticos de la pareja supusierono que el bebé es un nene, Camilo y Evaluna desmintieron la información y expresaron que no desean saber el sexo de su milagro: "Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca".

.

En ese sentido, el padre de la familia, Ricardo Montaner, reveló sus suposiciones a través de su cuenta personal de Instagram al compartir una fotografía de su hija con su gran panza de embarazada.

"Un pequeño pez está rondando en esa panza… Esperando a Indigo. Yo creo que es nena, pero si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia…", escribió el reconocido cantante en sus redes sociales.