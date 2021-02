Con más de ocho años de relación y una hija de por medio, Griselda Siciliani y Adrián Suar sorprendió al mundo de la farándula argentina cuando hicieron pública su ruptura. Sin embargo, a pesar de estar separados, los dos mantienen una gran relación, sobre todo, por la crianza de Margarita.

No obstante, la actriz impactó en las últimas horas tras dar una sincera declaración al ser consultada en una entrevista sobre si el productor había sido el gran amor de su vida.

“Ay, no sé. Esas preguntas siempre son muy titulares, pero en realidad no sé si uno se hace esas preguntas en la vida real. Yo, por lo menos, no me las hago. Cada amor, en cada momento, tiene la importancia máxima”, manifestó en diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

“Todos se transforman y en un punto es muy íntimo. Y en otro punto es algo que no sé si es algo que yo me pregunto. No sabría contestar”, reveló consternada ante la pregunta sobre su vínculo con el actor.

En la misma línea, Siciliani se refirió a la gran relación que mantiene con el productor en la actualidad: “Nos llevamos genial. Eso está bueno porque somos una familia”.