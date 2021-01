Tras ser internado por síntomas relacionados al coronavirus, este viernes por la noche se confirmó que Flavio Mendoza contrajo el virus. El coreógrafo se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos de Palermo con serios problemas respiratorios y mareos.

Este sábado, el artista le envió un mensaje a Fernando Piaggio durante el ciclo "El run run del espectáculo", que se emite en Crónica HD, y se limitó a contar que le están haciendo estudios. Horas mas tarde, Flavio compartió un llamativo posteo en su cuenta de Instagram desde la habitación donde permanece en soledad: "Nos fuimos a dormir en un mundo y despertamos en otro. De repente, Disneyland no tiene magia. París ya no es romántico. Nueva York es una ciudad en descanso. Londres no nos espera. Jerusalén está cerrado y la piedra negra de la meca está vacía".

.

Y continuó: "Los abrazos y besos de repente se convirtieron en enemigos y la decisión de no visitar a padres y amigos es un acto de amor. De repente nos damos cuenta de que el poder, la belleza y el dinero no valen nada y no podemos obtener el oxígeno por el que estamos luchando".

Al final del texto, Flavio Mendoza escribió haciendo referencia a su complicado presente: "Es hora de reflexionar".