Hace algunas semanas se dio a conocer a través de las redes sociales que Samanta Casais ejerció como pastelera en "Café San Juan". Enseguida hubo una polémica ya que el reglamento de " Bake Off" indica que todos sus participantes deben ser amateurs. Después de una escandalosa jornada, este domingo se emitirá el final del concurso de pasteleros y todavía se especula quién va a ser el ganador.

En caso de que Samanta sea la triunfadora, se espera un mensaje de la producción por parte de todos los fanáticos del reality. Hay quienes sostienen que debe ser descalificada y así grabar nuevamente la final. De todos modos, hasta ahora el resultado es incierto y habrá que esperar al inicio del programa conducido por Paula Chaves.

Mientras tanto, Samanta compartió un contundente mensaje en sus redes sociales ante las constantes críticas que recibe. La cocinera reposteó la historia de una amiga que le dedicó unas emotivas palabras y llamó la atención.

.

"Para los que no saben, Sami iba al colegio conmigo y es por eso que siempre hizo las tortas de todos nuestros cumpleaños. Es un amor de persona y súper sensible. Hoy en la final de 'Bake Off', no sé quién gana pero no tengo dudas que sos la mejor pastelera porque hacés todo riquísimo desde muy chica y siempre con mucho amor. Los que te conocemos te apoyamos Sami, sabemos lo bien que hacés tu trabajo", sostuvo su compañera.

"Realmente no puedo creer la cantidad de gente que habla sin saber y hace tanto daño sin detenerse a pensar un segundo que detrás de todo hay una familia y sobre todo, una persona", concluyó.

Por último, la participante de " Bake Off Argentina", escribió: "Gracias Noe, sos una dulce. Tus palabras me llegan a lo más profundo del corazón".