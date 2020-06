En la noche del sábado Lola Latorre conmocionó a todos los espectadores con el crudo recuerdo del episodio de infidelidad de su papá, Diego, con Natacha Jaitt durante su matrimonio con Yanina.

"No fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Mi papá siempre fue un ídolo para mí y fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta mucho la relación con mi papá, no tengo una buena relación, pero intento cada día superarlo", reveló en "P.H" la joven quebrada en llanto.

Pero en las últimas horas, el ex futbolista le dedicó un profundo mensaje a su familia. En el marco del Día del Padre, Diego subió a su cuenta de Instagram una foto de Yanina junto a Lola y su hijo, Dieguito, con el que buscó transmitir una idea de unidad y armonía entre ellos.

“Siempre voy a cuidarlos y acompañarlos. Los amo mucho”, aseguró el deportista en su posteo. La imagen cosechó cerca de 20 mil "me gustas" de sus seguidores y varios comentarios.

Mientras que Yanina reconoció: "Lo único que no le perdono ni le voy a perdonar nunca y lo digo de verdad. Porque uno puede aprender a convivir, porque hay cosas que no se perdonan, es que Lola diga que su papá le rompió el corazón. Es lo único que nunca le voy a perdonar".