"Single Ladies" es una de las canciones que marcó a Noelia Marzol en su adolescencia y es por eso que decidió interpretarla con mucha onda en esta cuarentena. Para realizar la coreografía del popular videoclip de Beyoncé, la bailarina se produjo para la ocasión.

Como atuendo, la modelo optó por un sensual conjunto nude con tiras de encaje negras de ropa interior junto a unos altos tacones del mismo color. Con el pelo recogido, unos enormes aros plateados y unos labios rojos que resaltaban en su look, la artista comenzó a danzar en el living de su hogar.

"Sigo a la compañera @holasoylaurita y subo la coreo del video que me marcó de chica. ¿Quién más se anima?", manifestó Marzol en su cuenta de Instagram tras inspirarse en el último video de Laurita Fernández en el que baila la coreografía de "Baby One More Time", el legendario hit de Britney Spears.

En muy pocos minutos, el video de Noelia alcanzó cientos de comentarios halagadores y "corazones" en su posteo.

¡Dale play!