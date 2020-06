Nicolás Vázquez y Gimena Accardi vienen de una seguidilla de festejos. Hace dos semanas la artista cumplió sus 35 años y ahora el actor celebra sus 43 en medio de la cuarentena obligatoria. En honor a esta nueva fecha, la ex "Separada" le dedicó un emotivo y romántico posteo a su esposo en el que le dice todo lo que lo ama.

"Deseo que siempre te sorprendan y festejes los atardeceres y las comidas ricas o que te sorprenda un buen vino. Deseo que siempre te sorprenda ver como Umma te entiende perfectamente todo lo que le decís y haga gestos cual humana. Que te siga sorprendiendo que la gata reaccione perfecto cuando le decís ‘vamos a dormir’ y suba a la cama acostándose al lado tuyo esperando tus mimos", escribió Accardi en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

"Deseo que siempre la vida te sorprenda aunque ya no sea una sorpresa, que tu alma de niño no madure nunca y que nada te sea costumbre o rutina y que todo lo festejes", continuó divertida. Y agregó convencida: "Te amo y te elijo cada día de mi vida. Feliz cumpleaños, gracias por hacerme reír a carcajadas hasta que me duela la panza, por traerme el desayuno a la cama, por contarme a la mañana los últimos 15 minutos del capítulo que vimos la noche anterior, porque siempre me quedo dormida y gracias por amarme como lo hacés".

.

"¡Aguante géminis!”, por el signo que ambos comparten. Nico, por su parte, le respondió con humor: “Perdón por contarte tan mal los finales de capítulo. ¡¡Gracias por tu amor!! ¡Te amo!", concluyó.

Gimena y Nico Vázquez son una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico.

Gimena y Nicolás se conocieron hace 13 años cuando trabajaban juntos en " Casi Ángeles". Tras más de diez años de amor, la pareja se casó en 2016 y desde entonces se consagraron como una de los matrimonios más estable del medio.