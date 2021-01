Lali Espósito volvió a Argentina para disfrutar de las fiestas junto a su familia y amigos más cercanos. Pero con el 2021 ya comenzado, la artista debió volver a España para retomar las grabaciones de "Sky Rojo", la serie de Netlflix que protagoniza, y también para reencontrarse con su "amigovio" español, David Victori.

La ex "Casi Ángeles" tiene una agenda muy ajustada, pero a pesar de todo se toma su tiempo para disfrutar de agradables momentos junto a Victori en el viejo continente.

Lali y Victori son compañeros de equipo por "Sky Rojo".

A través de una historia en Instagram que compartió un amigo en común de los dos, se pudo ver a los "amigos" patinando por el Parque del Retiro en Madrid. A pesar de que la cantante aseguró que está soltera, hace tan solo unos meses los "tortolitos" fueron capturados por los paparazzi ¡a los besos! en un bar público.

De todos modos, la artista se refirió a su relación con el director de la serie con Teleshow y aclaró su situación: "El titular es: '¡El nuevo novio...'. ¡Pero me muero! ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? ¡Escuchame una cosa! Uno no puede estar en paz... Olvidate, no. Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más".

Lali Espósito y David Victori a los besos en Madrid.

"Por supuesto que nos queremos mucho y no lo voy a ocultar. Eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres. Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también", cerró convencida.

¡Mirá el tierno video de Lali y David Victori!