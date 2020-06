Este 9 de junio es una fecha muy especial para Micaela Tinelli ya que celebra un año de amor con el futbolista Lisandro López. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo compartió un romántico y dulce posteo dedicado a su pareja.

"Esta historia empezaba hace un año justo. 9 de Junio para mi, 10 de Junio para Lichi, que estaba en Italia en ese momento de vacaciones. Lo primero que quiero contar, es que a mí en enero de ese año, o sea del 2019, una persona que para mí tiene una energía muy hermosa y muy especial, me dijo: tu gran amor está en otro paí. A lo que yo me quedé y pensaba, pensaba y pensaba, y me parecía imposible. Licha llegó a fines de ese mismo mes, a Argentina, después de jugar varios años en europa (pero yo todavía no lo sabía)", comenzó la empresaria.

Y continuó contando los detalles del momento que los unió: "El 9 de Junio, fue el día de la gala de los Martin Fierro, en donde fuimos con mis 4 hermanos a entregarle un premio muy importante a papá , fue un momento hermoso. Alrededor de las 23hs me llega un mensaje por Instagram, justo lo veo en las solicitudes de mensajes que tenía, diciéndome algo lindo. Yo desconocía totalmente a esta persona, chusmee un poco el perfil, vi que decía que jugaba en Boca (qué justo), le pregunté a mi hermano Fran que estaba ahí conmigo, le digo: ¿quien es este chico? Y me cuenta que lo habían traído hace poco a jugar acá a Argentina".

"Bueno cuestión, le respondí el mensaje y ahí empezamos a hablar . Es muy loco pensar que yo no sabía absolutamente nada de él, no lo conocía, nunca había escuchado su nombre (sumado a que soy bastante cho.. con el tema de los nombres en el fútbol) , y no teníamos a ni una sola persona en común. Asi que ese mensaje fue el comienzo de todo. El volvía de sus vacaciones en Europa y enseguida empezaba la pretemporada. Asi que estuvimos hablando como dos semanas, hasta un sábado que el salía y ese fue el día en que habíamos quedado en vernos", agregó.

Además manifestó súper enamorada: "Me invitó a comer a su casa, yo estaba bastante nerviosa y a su vez, no tanto, cosa que me parecía rara por mi forma de ser. Estuvimos horas y horas hablando, sin exagerar, unas 7 horas habrán sido seguro, nos reímos mucho también. Y bueno, ahí empezó todo. Nos seguimos hablando, nos veíamos cuando podíamos, por momentos venía medio lenteja la cosa (por tiempos de el, tiempos míos, hasta medio que tuve que poner un ultimátum), pero terminó funcionando todo muy muy bien".

Por último, la joven contó: "Somos los dos del mismo signo y tenemos el mismo ascendente, para los que les interesa la astrología (con lunas diferentes por eso yo rompo un poco más sus estructuras) y les puedo decir que hoy, a un año de que empezó todo, Lichi es el amor de mi vida".

La respuesta del jugador de Boca no tardó en llegar y escribió: "En verdad ella me escribió a mí, na mentira. Fui yo y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Gracias por todas tus palabras y sabes muy bien todo lo que siento por vos. Te amo mucho y vos también sos el amor de mi vida".

También Mica recibió mensajes de figuras de la farándula argentina como Wanda Nara y hasta de su propia hermana Cande.

"Como lo recuerdo ese día. Estaba en mi casa en Milán. Les deseó mucho amor", escribió la esposa de Mauro Icardi. Mientras que Lelé comentó: "Los amo con todo mi ser. Son una pareja sana y hermosa. Desde afuera irradian un amor inmenso, es tan lindo verlos! Merecen ser muy felices de por vida. Viva el amor".