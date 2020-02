¡Un gran amor como los de antes! Nancy Dupláa enamoró a todos sus seguidores de Instagram al compartir un romántico posteo junto a su pareja, Pablo Echarri. Es que los tortolitos cumplieron 13 años de casados y por eso dedició recordar esta fecha tan especial con dicha publicación.

"Seguimos mirando para adelante juntos y felices", expresó la actriz al pie de la imagen donde se los ve besándose apasionadamente. La postal cosechó más de 50 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios de "Felicitaciones" por el gran tiempo que llevan juntos.

.

El año pasado, Duplaá contó cuál es el secreto para que el amor y la pasión sigan intactos luego de varios años de relación. "Estoy enamorada, por algo estoy ahí. Para eso no hay fórmula: tenés que estar enamorado o no. A mí me gusta el tipo, estoy en el lugar donde me gusta estar", expresó sincera.

"Me calienta. De eso se trata. Da prurito hablar de ciertas cosas, pero la sexualidad es una cosa importante por todo lo que te da. Despés está todo lo otro que podés manejar, y que pasa o no pasa", admitió en diálogo con Infobae.