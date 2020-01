Lali Espósito se encuentra en su mejor momento profesional. La actriz protagoniza la serie "Sky Rojo", producida por Netflix, por la cual viaja seguido a España y comparte elenco con actores reconocidos como Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia, Enric Auquer y Yany Prado.

En dicha ficción, interpretará a una prostituta que huye de un club nocturno junto a otras dos mujeres tras herir a su proxeneta y dejarlo con medio cuerpo paralizado.

Aunque a Lali no sólo le va bien en su faceta como actriz y cantante, sino que también en el amor. La ex "Casi Ángel" está en pareja con Santiago Mocorrea, ex productor musical, con quien este sábado cumple tres años de noviazgo.

Es por eso que, la joven le dedicó unas tiernas y románticas palabras en su cuenta de Instagram junto a una serie de dulces postales donde se los ve juntos y a los besos.

"3 años Juntos...juntísimos. Aunque no sea 'lo tuyo' esto de las redes quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte. Te amo Santi", escribió súper enamorada.