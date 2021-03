Si bien en la pantalla Darío Barassi se muestra como un conductor con un gran sentido del humor y muy elocuente, en las últimas horas dejó ver su costado más romántico al dedicarle un dulce posteo a su esposa por un nuevo aniversario de casados.

El actor se volvió en el último tiempo una de las figuras de la farándula argentina más queridas por el público gracias a su carisma frente a las cámaras y sus divertidos chistes. Pero a través de las redes sociales, el joven se anima a compartir un poco de su vida privada y se muestra en la intimidad de su hogar, como padre, pareja y compañero.

A través de su cuenta de Instagram, el ex presentador de "100 argentinos dicen" homenajeó a su pareja, Lucía Gómez Centurión, con tiernas palabras en su fecha de aniversario. "Feliz aniversario amor mío!! Fue una noche espectacular. No faltó nada ni nadie. La revivo como si fuera hoy. Tu mirada, tu calma, tus gambas. Estabas a otro nivel de linda, gorda mía", destacó el artista quien acompañó sus palabras con un emotivo video de lo que fue la celebración y la fiesta.

"Cuando entraste por esa puerta en la iglesia me iluminaste la vida para siempre. Te veo caminando y acercándote, y a mi se me curaba cualquier herida y el corazón me latía a mil por hora. Cuando nos vimos, beso y abrazo del amor. Te pregunté como estabas y me miraste brindándome toda tu calma y amor. Me dijiste '¿y vos?!?' Y sentencié 'muy chivado'. Buena vara, un romántico", recordó con el humor que lo caracteriza.

Y cerró: "Es que esperé esta noche toda una vida, entiéndanme. La noche fluyó entre valses en vivo, amigos y brindis. Mucho agite y salto. Me cambié la camisa cinco veces. Los Totoras hicieron magia y aún sufro no haber aprovechado el catering. Fue una noche mágica real. Esta pareja es mágica real. Gorda sos el amor de mi vida. Brillante y bomba, simpática y sensible, inteligente y madraza. Feliz aniversario nani mía. Sigamos juntos en esta y en todas porque como ya sabés, la cosa es con vos o no es. Te amo".