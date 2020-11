Hace un año, Pampita y Roberto García Moritán sellaban su romance con una increíble boda. La pareja dio el "sí" a tres meses de ponerse de novios y lo anunció con un sorprendente video en el que se podía ver la propuesta del galán a la modelo en las playas del Caribe.

Ahora el matrimonio festeja su primer aniversario como marido y mujer con una romántica cena a la luz de las estrellas en la que resaltaron unos violinistas, un camino de velas y la pasión de los protagonistas de esta historia.

"¡Feliz aniversario mi amor @robergmoritan! ¡No alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das! Cada día de este año me hiciste sentir tan amada. Qué hombre más maravilloso me mandó Dios. ¡Te amo con mi alma entera!", escribió la conductora en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram en la muestra la intimidad de su festejo.

.

Por su parte, el empresario gastronómico preparó un emotivo video en el que resume su historia de amor con la figura y le dice lo mucho que la ama: "Hoy es nuestro primer aniversario, cierro los ojos y dejo acariciar mi mente con un año de memorias".