Estos últimos días, Jimena Barón pasa la cuarentena sola. Su hijo Momo se encuentra con su padre, Daniel Osvaldo, luego de semanas sin verlo por el aislamiento social. Pero según cuenta la intérprete de "La Cobra", el pequeño prefiere quedarse con el futbolista en vez de con ella.

"No puedo competir con la casa de mi ex. Mi hijo no quiere volver a mi casa, porque no tengo ni pasto ni metegol ni pool", manifestó la actriz en sus historias de Instagram mientras abría una botella de vino.

.

"Estoy acá sola y no puedo juzgarlo porque con el humor de mier... que tengo tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo", continuó la artista. Y agregó convencida: "Pero si la pregunta es si voy a tomar vino todas las noches, la respuesta es que sí".

"Es una decisión. Hay gente que leé, que medita y yo voy a tomar vino todas las noches", bromeó Jimena tras la frustración de estar alejada de su pequeño hijo.

¿Cuándo volverá a ver a su amado niño?

Duarente la cuarentena, Jimena manifestó que volvió a hablarse con alguno de sus ex. Sus declaraciones tomaron notoriedad en estos días tras la separación de Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro ya que, según indicó este martes por la mañana Mariana Brey, existe la posibilidad de que la actriz se haya vuelto a hablar con el tenista.