Después que se conociera que Paulo Londra habría llegado a un acuerdo legal con sus ex representantes Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) y Kristoman (Cristian Salazar) de la discográfica "Big Ligas" tras no poder hacer música por más de dos años, comenzaron a circular fuertes rumores de que su regreso sería acompañado por Duki y Bizarrap.

Aunque el cordobés no se pronunció públicamente sobre su victoria, su representante legal emitió un positivo comunicado de prensa: "Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuleto sus diferencias".

.

En ese sentido, parecería que Londra ya tiene permitido volver a hacer música y su primera colaboración sería con Bizarrap y Duki. El productor musical incendió las redes sociales al compartir un video desde su estudio de grabación en los que aparecieron los dos artistas cantando.

Las imágenes de la posible colaboración entre Paulo Londra, Bizarrap y Duki.

Las imágenes de la posible colaboración entre Paulo Londra, Bizarrap y Duki.

Los rumores de una posible colaboración entre Bizarrap y Londra vienen de hace varios meses ya que Myke Towers aseguró que el productor le dijo que no podía ser la "Session #23" ya que le pertenecía al cantante cordobés.