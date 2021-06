Después de sus polémicos dichos sobre la pandemia del coronavirus y las medidas de prevención del gobierno contra la contagiosa enfermedad, Ivana Nadal volvió a las redes y compartió un filoso mensaje sobre la razón que la mantuvo alejada.

"Quería charlarles un ratito porque estoy re desaparecida. Lo sé, estoy transitando, procesando. Estoy poniendo en práctica estar en silencio la mayor cantidad de tiempo que yo considere que no va a sumar nada lo que voy a decir, pero quiero estar callada", comenzó la controversial instagrammer.

Nadal se refirió a la motivación que tuvo para evitar hablar: "También me ayuda a no pensar en nada, porque cuando hablamos, buscamos las palabras específicas para poder transmitir lo que estamos sintiendo en coherencia con lo que estamos pensando y de alguna manera, a través de una simbología acordada, transmitimos".

La instagrammer anti-barbijo reflexionó sobre su vuelta a las redes.

"Así que estoy tratando no conectar conmigo misma al 100% practicando el silencio, de aceptar lo que a uno le pasa y que es perfecto. Hay una realidad para mí y para cada uno de nosotros. Para mí, existe una sola realidad y es la que yo transito y elijo todos los días a cada rato. Uno tiene el poder de elegir: vivir desde el amor o tener miedo y alejarse de los poderes naturales que tenemos de sanación, superación y evolución de este despertar de conciencia", manifestó en sus redes sociales.

La controversial influencer pidió que no juzguemos al resto: "Acordarnos que somos amor, luz, energía y que no solo somos este cuerpo físico, sino que es solo una de las tres partes que nos compone. Me parece muy hermoso estar realmente experimentando todo este conocimiento puesto en práctica. Todo este recordar que soy amor y transitar todas las situaciones desde el amor. Dejar el juicio de lado para conmigo y para con el resto".

La influencer aseguró que somos luz, energía y amor.

"Todos somos uno y todos somos una expresión de este planeta Tierra. Todos venimos aca para recordar, experimentar y venimos a hacer el mismo camino. Es hermoso acompañarnos y perdernos", aseguró.

"Saber que el otro está atravesando otras situaciones que no conocemos, que son distintas a las nuestras y que en algún punto nos terminan uniendo, y sentir compasión y empatía", continuó.

"Respetar al otro y entender que perdonar es perdonarte a vos porque en ese momento juzgaste a la otra persona", terminó la influencer, quien hace tan solo unos meses negó las muertes por coronavirus.