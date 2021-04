Unos días después de estar en el centro de la polémica tras compartir un video en el que se la puede ver con drogas, Brenda Asnicar terminó su relación con Duki, y ahora decidió compartir un mensaje muy reflexivo sobre su carrera artística.

"¡Mañana arranca la semana, y llega BANDIDA muy pronto! Es el trabajo de un año entero, un año difícil pero hermoso a su vez y se va a ver reflejado en cada una de las canciones. Ser independiente, no significa estar solo", comenzó sobre la presentación de su nuevo disco y el esfuerzo que conlleva.

.

Además, la ex actriz de "Patito Feo" aprovechó para crear conciencia sobre el acoso virtual: "Hay quienes no saben pero todo recae sobre mí, decisiones, crear, hacer, avanzar, producir mis videos, estar detrás de cada cosa para cumplir mis metas y lograr hacer lo que quiero. Eso muy rara vez lo veo en la viralización mediática. Lo aclaro para que abran sus ojos y no caigan en vivir hablando de lo que ven en las redes sociales sobre la vida de los demás y caigan en el vampirismo de querer destruir a una mujer con violencia pasiva y cyberbullying".

"Amo y respeto a las mujeres como yo, que a pesar de que quieran disminuirnos y ver lo malo, siempre crecemos más y nos hacemos más fuertes. Por todas esas guerreras bandidas.. y sí! Esto es para las mujeres, porque parece que para una parte de la sociedad ser mujer o peor no ser 'hombre' es motivo de crítica y violencia nivel todo mal. Nadie nos va a parar", cerró con convicción en su cuenta personal de Instagram.