Antes de que Lizy Tagliani alcanzara su estrellato en los medios de comunicación, los principios de su carrera fueron muy duros. Se hizo conocida como estilista de las figuras y saltó a la fama después de su paso por "ShowMatch", pero en las redes sociales reveló que sufrió varios episodios de violencia durante su infancia en Adrogué e invitó a reflexionar sobre los "escraches".

La conductora demostró ser muy versátil ya que se lució tanto en radio, como en televisión y hasta en teatro, pero los orígenes de su desembarco en los medios no fue nada fácil y debió superar una adolescencia plagada de discriminación por su condición de género, según contó.

En un contundente posteo de Instagram, la capocómica meditó sobre la modalidad de los "escraches" y manifestó: "No soy mucho de meterme en el accionar del otro, para algunos soy muy tibia, para otros muy educada. La verdad no sé si está bien o mal, es mi personalidad".

Ahora vive un feliz romance con Leo Alturria.

"Lo que no entiendo es desde cuándo fue que se puso de moda escrachar a una persona agrediéndola, defenestrándola hasta hundirla en una tristeza absoluta o hacerla sentir una mierd... por una equivocación", se preguntó.

.

Como ejemplo de su postura, Lizy detalló algunas de las situaciones de violencia más difíciles que debió enfrentar: "Yo nunca escraché ni a los que me fajaban por put..., ni cuando tuve que dejar el cole por las burlas y el sometimiento".

"Tampoco escraché a los que me impedían llegar a la hora de la siesta al centro de Adrogué en esa edad donde todos iban a tomar un helado o a jugar a los fichines", recordó.

El reflexivo mensaje de Lizy.

En un momento de su vida donde se destaca como una de las mejores presentadoras de la TV, la mediática expresó: "Poco a poco le demostré a mis vecinos, a mi cuadra, a mi barrio, después en mi trabajo a miles y miles que no por ser trava soy menos mujer".

"No por haber sido muy pobre, me convertiría en delincuente... no por sufrir abusos de pequeña, sería abusadora... no porque alguien se equivoque lo voy a quemar en una plaza si se puede educar siempre", consideró.

Se destaca sobre las tablas con "Los Bonobos".

El posteo cosechó a los pocos minutos miles de "me gusta" y comentarios en apoyo a la actriz quien manifestó que "cuando alguien se equivoca tiene tiempo de aprender a mejorar hoy y volver a equivocarse mañana". Y aconsejó: "Cuidémonos que podemos ser mejores cada día".