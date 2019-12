Luego de una escandalosa separación envuelta en infidelidades y traiciones, Wanda Nara y Maxi López se reencontraron. La relación entre ellos no quedó en buenos términos y desde el casamiento con Mauro Icardi, ex amigo de Maxi, la modelo no tiene una buena relación con el padre de sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto.

Aunque en algunas ocasiones, la ex pareja debe encontrarse por los cumpleaños de los pequeños y es en esos momentos, donde deben dejar el rencor de lado.

En esta oportunidad, Wanda y Maxi se reencontraron en el festejo de Constantino por su cumple número 9 en un salón en París, Francia. La fiesta estuvo ambientada con la temática de cine por eso estuvo repleta de pochoclos.

A través de las redes sociales, la mediática compartió el momento de soplar las velitas en la que se la ve con su hijo y todos sus amigos. Mientras que López también utilizó su Instagram para dejar constancia de que participó de la celebración.

En las imágenes no se los ve juntos, pero dan cuenta de que compartieron la velada. Además en las fotografías se nota la ausencia de Icardi, un dato que llamó la atención a los usuarios de las redes.

Con la torta, el mejor momento del cumpleaños.