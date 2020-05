En 2010, Gustavo Cerati sufrió un isquemia cerebral que lo dejó en coma durante cuatro años hasta su muerte que se produjo un 4 de septiembre de 2014. En un nuevo aniversario del día en que el cantante perdió la conciencia, su hijo, Benito, le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

"Hoy hace 10 años todo se volvió un gran vacío. Todo lo que era nada, se vació aún más y lo que era refugio se transformó en un desierto. No saben lo mucho que extraño a mi viejo. Ante todo él era mi escudo; no supe nunca defenderme bien sin él", escribió en su cuenta de Twitter.

Mientras que en otro tuit agregó: "Por suerte siempre me impulsó a ir hacia adelante, a experimentar, a animarme, a hacer lo que me gusta. Solo algún ser superior sabrá que si no me he desmoronado aún es por el sostén que puedo darme hasta no estar más".

"Sepan disculpar, soy muy versado en escribir desde la angustia", concluyó el hijo del ex líder de "Soda Stereo". Pero su homenaje continuó con un posteo de su cuenta de Instagram en el que lo recordó con una imagen de cuando era un pequeño junto a su hermana Lisa.