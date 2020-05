Mica Viciconte y Fabián Cubero se convirtieron en una de las parejas más divertidas de Tik Tok. A través de la aplicación, suelen compartir sus interpretaciones de los desafíos virales del momento y sketchs que entretienen a sus seguidores.

En esta oportunidad, el futbolista y la mediática encarnaron a una pareja con problemas amorosos. En el mismo se puede a ver a Mica cuando le reprocha a su marido su comportamiento y falta de atención con ella.

"¿No me vas agarrar la mano?", le pregunta la mediática al deportista mientras pasaban tiempo en el sillón de su living, pero cuando éste decide hacerlo ella contesta enojada: "No, ¡a la fuerza no!".

"No es a la fuerza mi amor", replica él. Acto seguido, Viciconte acota ya fastidiada: "¡¿Sin un beso?! Siempre tengo que pedirte que me des un beso o la mano porque a ti no te nace".

"Un nuevo videito con @fabiancuberooficial para ustedes ", escribió la ex "Incorrecta" en su publicación de Instagram. Y le consultó a sus fanáticos para saber si tienen los mismos inconvenientes que el matrimonio que encarnaron: "¿Les paso alguna vez?".

