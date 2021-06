Después de afirmar que tiene ganas de participar en la tercera temporada de "MasterChef Celebrity", More Rial decidió contestar una serie de preguntas de sus más de 1.3 millones de seguidores en Instagram y sorprendió a todos cuando se refirió a su vida educativa.

La hija de Jorge Rial usó sus historias de Instagram para hablar de su nueva vida en Córdoba junto a su hijo Francesco, su presente amoroso sin novio, su signo zodiacal y distintos temas que presentaron los usuarios.

Sin embargo, la mediática se vio indignada cuando quisieron saber si planeaba "seguir alguna carrera universitaria": "Esta la voy a responder un poquito enojada pero no por la pregunta en sí de la chica, sino porque todo el mundo se mete, habla y opina sin saber".

More reveló que su papá la mantiene económicamente mientras que estudia marketing y publicidad.

"Sí chicos, estudio, estudio aunque no lo crean marketing y publicidad digital. Así que para todos los que no tengan vida y para los que rompen las pelotas", respondió irritada por los "haters" que opinan sobre su vida.

.

Además, More aclaró con mucho orgullo que el conductor la sostiene económicamente: "Obviamente me mantiene mi papá y aparte estudio, así que mil besos a todos. Al que no le gusta que no me mire".