La popularidad de Rocío Quiroz fue de menor a mayor. Sus comienzos se remontan a las redes sociales y luego a sus primeras apariciones en "Pasión de Sábado". Sin embargo, la cantante de cumbia dio el gran salto con su participación en el "Cantando 2020" donde demostró su gran talento para el canto.

De todos modos, la artista de 25 años no solo deslumbra con su voz sino también con sus cambios de imagen que deja a más de uno con la boca abierta. "Estás hermosa Ro, dame la fórmula para estar así", "¡Mucha onda! Qué cambiazo de look. Me encanta esta nueva Rocío ¡¡te sienta súper!!", "¡Como cambiaste! ¡¡Para bien!!", "Cada día más linda", "Pasá la receta" y "Preciosa, estás cada día más bella" fueron algunos de los halagadores comentarios que le dejaron en su última publicación en Instagram.

.

En esa imagen se la ve luciendo un pantalón de jean blanco y una remera de cuerina negra que combina perfectamente con sus zapatos con tachas. Aunque, lo más llamativ de su otufit es su cabellera renovada: Rocío eligió hacerse un nuevo corte de cabello con el que se la vio días atrás en "Podemos Hablar".

Rocío Quiroz en 2020 (izquierda) y en la actualidad (derecha).

.

De visita en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, Quiroz presentó uno de sus últimos temas que dedicó especialmente a las mujeres que sufrieron o sufren violencia de género. "Saqué un videoclip hace un día. Estamos viendo 'Canción sin miedo' donde represento a todas las mujeres que sufren violencia de género, a esas mujeres que ya no están. Hoy ponemos un freno y decimos 'basta'. Hasta acá llegamos de todo tipo de violencia de género hacia una mujer", contó en el programa.

"Me pasa que, como yo lo viví, represento a muchas mujeres que lo viven y que lo pasaron y que hoy ya no están... Le canto a esa madre que ya no tiene a su hija, a esa amiga que no tiene a su otra amiga o prima. Ya no queremos más una muerte", agregó convencida.

Recordemos que Rocío Quiroz perdió gran parte de su hogar en Chascomus el año pasado luego de un fuerte temporal que arrasó con la vivienda. Luego de dar a conocer la dura noticia, Moria Casán se solidarizó con su situación y logró contactar a un amigo abogado que donó el dinero necesario para reconstruir la casa de la artista. Gracias a la ayuda de Andrés Sánchez Ibarra, la intérprete pudo avanzar en la reconstrución.