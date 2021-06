Después de años de soñar con el papel de Evita Perón, Natalia Oreiro finalmente consiguió interpretarla para la serie "Santa Evita", basada en el exitoso libro de Tomás Eloy Martínez. Ahora, la actriz uruguaya mostró el radical cambio de look al que se tuvo que someter.

Al igual que la ex primera dama argentina, Oreiro debió teñirse de rubio y lo celebró con un alegre post en su cuenta personal de Instagram: “Hola, Rubia. Jugando un rato con estos pelos blondies”.

En diálogo con "Mientras tanto", el programa radial de Marcela Coronel, la cantante contó el proceso que atravesó para la serie: “Fui elegida por casting. Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera”.

.

Además, la intérprete se refirió a las dificultades a las que se enfrentó: “En el pasado no me sentía lista para el personaje y lo rechacé. Ahora tengo 10 años más que la edad que ella tenía cuando murió. Yo vi el casting porque se lo pedí al director, y me vi muy mal. No me cerraba la voz, la mirada. Evidentemente ellos vieron más allá, por suerte. Lo preparé en un tiempo determinado y a mí no me convenció. Nunca me alcanza el tiempo".

"Siempre que me dicen que se atrasa un proyecto yo agradezco porque tengo un poco más de tiempo para prepararme. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor”, cerró sobre la serie sobre Eva Perón.