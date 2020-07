More Rial es una de las figuras de la farándula argentina más influyente en el mundo de las redes sociales. Cada una de sus publicaciones cosecha miles de "me gustas" y comentarios. Además, suele mostrarse muy cercana a sus seguidores al responder varias de las preguntas que recibe por privado.

Pero en las últimas horas, la hija de Jorge Rial sorprendió a sus más de un millón de seguidores en Instagram con su radical cambio de look en plena cuarentena por coronavirus.

.

A través de su último posteo, la mediática dejó ver su renovado estilo y despertó cientos de reacciones entre los usuarios que la felicitaron por animarse a ese gran cambio.

"Hoy cambio de pensamiento, subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos", escribió pícara la ex de Facundo Ambrosioni. Desde la intimidad de su hogar, More mostró su nuevo estilo.

La joven apostó por un corte de pelo extremo y eligió para su imagen un jugado color rosa que resalta los rasgos de su rostro. A los pocos minutos, su video recibió comentarios como "me gusta como te queda ese color", "amo ese look" y "Juro que no podes más", que elogian su osada decisión.