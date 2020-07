Barbie Vélez demostró que todo le queda bien. En reiteradas oportunidades la mediática compartió distintos estilos y looks en su cabellera, pero en esta ocasión revolucionó a sus más de dos millones de seguidores con su nuevo aspecto.

"¡Bueno, me animé!", escribió en su publicación. En la misma se puede ver su pelo súper rubio desde raíz. "¡Acá les presento mi versión más rubia! ¿Qué les parece? (Clavé el gorrito porque aún no me reconozco)", agregó sobre su nuevo estilo.

En seguida el posteo se llenó de "corazones" y de miles de halagadores comentarios que resaltaban el novedoso cambio de imagen. "Wow, amé"; "Me encanta"; "Hermosa, como siempre", fueron algunos de los piropos que recibió la hija de Nazarena Vélez.

Además en sus historias de Instagram explicó que ella misma se tiñó el pelo gracias al asesoramiento personalizado de un especialista.

¡Mirá el nuevo look de Barbie Vélez!

Más rubia que nunca