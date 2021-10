A dos semanas de que explotara el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi con la China Suárez como la tercera en discordia, la empresaria y el futbolista del París Saint-Germain decidieron reconciliarse y disfrutar a pleno su vida romántica y familiar.

La botinera de 34 años reveló que el rosarino de 28 años le escribió una emotiva carta que le hizo darse cuenta que no quería separarse de él: "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: `Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi`. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el".

"Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir", reflexionó Wanda sobre el duro episodio que vivió en el que casi firmó el divorcio de Icardi.

.

En ese sentido, después de recibir el apoyo de su hermana Zaira, sus amigos y sus fanáticos, la mediática argentina mostró un momento de intimidad junto a su pareja y sus dos hijas, Francesca e Isabella.

.

Wanda capturó y compartió en redes el tierno instante en que el futbolista estaba bailando y cantando junto a sus dos pequeñas el tema del artista colombiano Camilo "Ropa Cara".

¡Mirá el dulce momento que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas Francesca e Isabella!