"Un estreno o un velorio" no pudo escaparle a la polémica. Y lo más llamativo es que el escándalo vino de la mano de quien encabeza la obra de teatro: Flavio Mendoza. Desafortunados comentarios del coreógrafo sobre la salud de Carmen Barbieri lo llevaron a ganarse el enojo de la capocómica que ya habló con su abogado para demandarlo económicamente.

Todo comenzo cuando Barbieri dio positivo en Covid-19 y por ende debió ser apartada de la obra por cuestiones protocolares. Sin embargo, su estado se agravó y tuvo que ser internada por una neumonía. En un móvil para "Intrusos", Mendoza minimizó la situación de la humorista e incluso la tildó de "hipocondríaca".

Al día siguiente, Flavio se justificó con que no sabía que estaba hospitalizada con neumonía y que solo creyó que se trataba de coronavirus. Sin embargo, las palabras no le cayeron para nada bien a Carmen, quien ya adelantó que lo llevará a la Justicia por sus dichos. Además, lo bloqueó en WhatsApp y dejó en claro que no le aceptará las disculpas en caso de que se las pida.

Enterado del gran malestar hacia su persona, el padre de Dionisio se retractó y compartió un mensaje cariñoso en su cuenta de Instagram como símbolo de paz. "Acá estamos todos haciéndote el aguante @barbieri_carmen. Mejorate pronto, otra batalla que vas a sortear. Te quiero", agregó en la descripción de la imagen donde se la ve a Barbieri en la piel del personaje que intepreta en "Un estreno o un velorio".