Ivana Nadal se convirtió en tendencia en las redes sociales tras publicar un polémico video de autoayuda. Desde que comenzó la cuarentena obligatoria la conductora interactuó aún más con sus seguidores con imágenes y videos cargados de reflexivos mensajes. Pero esta vez sus dichos generaron un efecto negativo en las personas quienes al escucharla la repudiaron.

Con una grabación de casi 20 minutos y titulada bajo el nombre "Empatía", la modelo brindó un profundo mensaje mientras posaba en el living de su casa con una bata rojasa que dejaba al descubierto uno de sus hombros.

"Empatía. Te pido por favor que veas este vídeo hasta el final. Que lo sientas, que te des la oportunidad de estar bien. Que dejes de creer q no podes o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Sé empático. Te va a hacer sentir mejor que como te sentís ahora. Es mucho más fácil de lo que imaginás y el resultado es inmenso y eterno", escribió Nadal en su publicación para presentar sus declaraciones.

"Básicamente es ponernos en el lugar del otro, o poner al otro en nuestro lugar, darnos cuenta que el otro ser humano es una persona igual que nosotros", introdujo la mediática. Hasta ese entonces sus palabras eran sensatas, hasta que se dirigió a su audiencia con un polémico mensaje.

"Muchas veces uno me va a decir no tiene solución ese problema porque ese problema es que mi papá murió. Bueno quiero que lo sueltes. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste, porque te falleció alguien, puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande, puede ser alguien más chico", sostuvo.