Al inicio de la semana se hicieron virales una serie de polémicos tuits de Nati Jota con fuertes comentarios racistas. Si bien los mensajes fueron publicados diez años atrás, muchos usuarios "cancelaron" a la influencer por sus dichos.

Tras el escándalo, la periodista compartió un descargo a través de sus redes sociales donde se mostró arrepentida de sus antiguas publicaciones y pidió disculpas a las personas ofendidas con sus palabras. "Sí, hacía chistes con la palabra 'negro', hoy me da vergüenza. Pero no me parece que tenga que ser cancelada hoy en día por haber hecho eso hace diez años", manifestó.

Sin embargo, sus antiguas publicaciones generaron repercusiones y una de las figuras ofendidas fue Anamá Ferreira, quien expresó su molestia a través de un fuerte tuit contra la influencer. "En los 'Escandalones' me contagiaste Covid-19. ¿Será por ser negra? Nati Jota analizá tu corazón del por qué lo dijiste. El racismo está adentro de las personas", disparó la ex modelo.

El descargo de Anamá Ferreira contra Nati Jota que después borró.

Semanas atrás la empresaria se contagió de coronavirus luego de mantener contacto estrecho con Nati ya que son compañeras en el programa de Rodrigo Lussich. Pero lo más llamativo fue que minutos después, Anamá decidió eliminar su furiosa publicación.

Además una de sus seguidores le reclamó que "nadie contagia Covid a propósito a nadie. Está muy mal decir eso" y la artista brasilera le aclaró que se trató de un chiste. "Humor", respondió ante el cuestionamiento de la usuaria luego de borrar su tuit contra Nati Jota.