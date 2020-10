"Masterchef Celebrity" es la nueva revelación de la pantalla chica. Sus participantes y su exigente jurado dan que hablar en los medios y en las redes.

En esta ocasión fue el plato que debieron preparar los famosos donde debían incluir un pollo entero y algunas de sus vísceras. A muchos de ellos les dio impresión como a Patricia Sosa, quien es vegetariana.

Además, en Twitter muchos usuarios comentaron al respecto. Una de ellos fue Julieta Nair Calvo, quien aconsejó al reality culinario a través de un fuerte mensaje: "No deberían cocinar tanta carne... No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla... Podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente", opinó.

Además contó que ella está en plena transición de ser vegetariana y le gustaría ver otros platos: "Y yo no soy vegetariana eh, pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne... Ya siento hasta que no está bueno... Es mi opinión, el programa me divierte mucho... No se enojen".

Ante la gran cantidad de críticas que recibió por su pedido, la artista escribió: "Me encanta el certamen, solo fue una opinión".