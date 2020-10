Luego de tres años en pareja comenzó a circular el fuerte rumor de que Mica Viciconte estaría embarazada de su primer hijo, fruto de su amor con Fabián Cubero.

El chimento lo instaló Rodrigo Lussich el sábado a la noche en su ciclo de "El show de los Escandalones". Si bien la modelo debió salir a desmentirlo, el ex futbolista expresó una peculiar frase que llamó la atención a sus miles de fanáticos.

.

"No estoy embarazada. No estoy esperando nada, quizás estoy comiendo bien", aseguró Viciconte tras la fuerte reacción de Nicole Neumann ante la posibilidad. La ex del futbolista le reclamó en "Hay Que Ver" que regularice la cuota alimentaria de las tres hijas que tienen en común, Indiana, Allegra y Sienna.

La reflexión de Nicole ante los trascendidos fue: "Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer. Con lo cual va a ser feliz para todos. Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida".

En medio del escándalo mediático, la guardavida oriunda de Mar del Plata compartió en su cuenta de Instagram una fogosa imagen junto a su amado. En la postal se puede ver a la pareja en una producción de fotos muy sensual.

A los pocos minutos, Cubero replicó la publicación en sus redes con una particular frase: "Estás cada día mas linda". Los seguidores del ex jugador de Vélez rápidamente tomaron su expresión como una clara señal a la posible dulce espera de su pareja.