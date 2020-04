A partir de este lunes rige en la Ciudad de Buenos Aires una normativa que le exige a los mayores de 70 años la tramitación de un permiso para circular por la vía pública durante la cuarentena por coronavirus. Pero la medida no gustó a varias figuras de la farándula argentina que cumplen con esas edad como Nacha Guevara y Moria Casán.

Las protagonistas de "La gran depresión" utilizaron sus redes sociales para enviar un contundente mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero la ocurrencia de estas dos grandes del espectáculo sorprendió a todos los usuarios por la particular forma en que mostraron su rechazo a la normativa.

Nacha compartió en su Instagram una foto en la que se la ve en una pose muy sensual, desnuda sobre un sillón y solo tapada con una tela. "El Gobierno de la Ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70… ¿Larreta, no me mandás uno esta tarde?", escribió provocadora, la artista de 79 años.

Sin pelos en la lengua, más temprano compartió una polémica imagen en la hece un fuerte gesto con su dedo mayor para expresar: "¿Permiso para salir a los más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable".

Moria Casán, diosa a sus 73 años.

Mientras que horas más tarde Moria usó el mismo recurso y a través de las historias de Instagram dejó ver todas sus curvas para referirse al político. "Me falta el bozal sanitario Horacito Larreta, ¿puedo salir? ¿Si voy a tu oficina me das un subsidio para que me pueda vestir? #Masrespeto que puedo ser tu madre S.O.S.", disparó.

En la fotografía se puede ver a "La One" cubierta de rollos de lo que parece papel higiénico en una parodia a la delicada situación delicada que vive el país.

Mirá los posteos ultra hot de Nacha Guevara y Moria Casán contra Rodríguez Larreta

