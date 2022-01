Antes de su presencia en el casamiento de Stefi Roimtan y Ricky Montaner, Sebastián Yatra estrenó el video de "Amor Pasajero", tema que formará parte de su próximo disco "Dharma" que se lanzará mundialmente el 28 de enero. La canción tiene un marcado ritmo de cumbia, un género con el que el cantante quiso experimentar.

Betiana Blum fue invitada para protagonizar la producción, junto a la influencer Belén Negri. La idea de sumar a la reconocida actriz fue de Yatra y el video se filmó en Buenos Aires, en el barrio de Villa Lugano. Por lo que compartieron los miembros del equipo, todos se divirtieron mucho mientras filmaban, pero también salió a la luz un tenso momento que se vivió en el rodaje.

Sebastián Yatra, Betiana Blum y Belén Negri protagonizan el video de "Amor Pasajero".

En el video del detrás de escena que se hizo viral, se la puede ver a Blum muy alterada. "Me quiero ir, taxi! Me voy a mi casa", se escucha como exclama la actriz. Luego, Joaquín Cambre, colaborador visual del proyecto, le pregunta si quiere un sandwich de miga, a lo que ella responda enojada: "Dejame de joder porque no me da gracia lo que me estás diciendo. ¡Estoy harta! ¡Estoy cansada! Así que no te hagas el gracioso".

Mientras la intérprete se sigue lamentando, el ex novio de Tini Stoessel se acerca al muchacho y le comenta algo en secreto. En sus historias, Cambre luego compartió un video de la situación incómoda que se dio y explicó: "Cuando @betiana_blum se enojó y yo pensé que era acting entonces me sumé. Al final vino @sebastianyatra y me dijo que no era un chiste". Más abajo en un tono gracioso, en referencia a Yatra agregó: "Pero también estaba actuando".

¡Mirá el tenso momento que vivió Betina Blum junto a Sebastián Yatra!