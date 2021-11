Si bien Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaron después que explotara la polémica con la China Suárez y se mostraron como una pareja súper consolidada en la entrevista con Susana Giménez, parece que la empresaria y el futbolista se habrían dicho de todo y estarían rumbo a una separación definitiva.

Juan Etchegoyen dio algunos detalles del detrás de escena del adelanto de la entrevista que se emitió el martes por la noche en Telefe y dejó a todos con la boca abierta al revelar que la pareja se habría dicho de todo...

Escandaloso detrás de escena entre Wanda Nara y Mauro Icardi en su entrevista con Susana Giménez.

“La entrevista de Susana Giménez a Wanda y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja”, comenzó el periodista en un Mitre Live sobre el lo que ganó la pareja al hacer el especial con la diva.

.

En ese sentido, Etchegoyen contó la tensa situación que se dio en el hotel Shangri-La Paris: “Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de Paris entre la empresaria y el futbolista. Había cosas que Wanda no se las comunicó a Icardi y que cuando se vio abordado no se sintió cómodo. A mi lo que me dicen es que incluso Icardi amagó con levantarse e irse”.

Y cerró contundente con una hipótesis sobre el futuro de la pareja: “Claro que imagino que esto lo van a desmentir pero te lo estoy contando tal cual me lo comunicaron a mí esta mañana. Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagínate después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota”.

