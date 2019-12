Hace tiempo que Ángela Torres se unió al movimiento feminista para pelear por sus diversas causas, una de ellas es la igualdad de género. Es por eso que, la joven decidió enviar un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a los hombres.

"Hola varón, las mujeres de tu familia no somos tus sirvientas. Levantar la mesa no va a hacer que se te achique el pi... ni que se te caigan los pelos del pecho... así que esta noche (y cada noche) levantante de tu silla y, no sé, hace algo", escribió sin pelos en la lengua.

El descargo de la actriz tiene que ver con que en muchos hogares, las que cumplen con las tareas de la casa son las mujeres y piensa que eso debería empezar a cambiar.

Tras su palabra, la polémica se reavivó en las redes sociales y recibió miles de mensajes de apoyo.

