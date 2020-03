Una divertida e inesperada situación se produjo en las redes sociales entre Mirko y el presidente de la Nación. Alberto Fernández le dejó un mensaje al hijo de Marley que definitivamente sorprendió a todos.

Todo comenzó cuando el conductor de "El Muro Infernal" comentó en su cuenta de Twitter que su pequeño le insiste para saborear caramelos. "Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije 'pregúntale al Presidente si te deja', ¡y ahí fue a llamarlo! No se si el Presidente @alferdez le dijo que si o que no", escribió Marley a modo de broma.

Sin embargo nadie se esperaba que el mandatario del país se dignara a responderle. "¡Hola Mirko! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates por día. A eso podés sumarle una golosina más", le comentó Alberto al pequeño.

Y para concientizar sobre la cuarentena obligatoria que se decretó para prevenir la propagación del coronavirus, agregó: "Lo único que no podés hacer es salir de tu casa. ¡Cuídense con Marley! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos".

