El jueves, Martín Cirio, también conocido como "La Faraona", fue gravemente acusado de "pedofilia" luego de que El Dipy viralizara polémicas publicaciones que hacían referencia a menores de edad.

El cantante de "Partuza" recordó viejos posteos del influencer que hablaban de mantener relaciones con chicos menores luego de que este lo criticara por la letra de una de sus canciones. Todo empezó con un fuerte cruce en Twitter que derivó en que miles de usuarios dispararan contra La Faraona por sus repudiables dichos del pasado.

El Dipy disparó contra Martín Cirio

Uno de los posteos de La Faraona replicados por El Dipy.

Si bien La Faraona aclaró luego en un descargo que sus publicaciones fueron con tono de humor, le valió un gran repudio por parte de miles de usuarios. Tanto fue el escándalo que la agencia que lo representaba lo despidió y hasta el joven comediante cerró su perfil en la red social del pajarito. Hasta la frese "Martín Cirio Pedófilo" fue el hashtag utilizado durante los últimos días para criticar sus polémicas publicaciones.

Pero en medio del revuelo, Cirio sorprendió en la mañana de este domingo con un llamativo anuncio a través de sus historias de Instagram. Con una serie de publicaciones, aseguró que el lunes realizará una transmisión por YouTube, pero no adelantó ningún otro tipo de detalle.

.

"No me van a desaparecer", aseguró en su último posteo. Minutos después publicó una cuenta regresiva que avisa: "Mañana 21 horas por mi canal de YouTube". Finalmente, subió la foto del blíster de un reconocido medicamento y aseguró: "Así estoy estos días. Pero no tengo nada que ocultar".

El llamativo anuncio de La Farona

El lunes hará una transmisión de YouTube