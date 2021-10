La China Suárez se encuentra muy feliz en Madrid, paseando y disfrutando de la ciudad junto a sus hijos. Tras la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, ella fue nombrada como la tercera en discordia. De todos modos, los dichos parecen no estar afectándole e hizo su primera publicación en sus redes sociales.

En sus fotos se la puede ver disfrutando de un helado y ella comiendo con las piernas abiertas para no mancharse y escribió: "La única forma de comer helado". Lo curioso de este posteo es que los comentarios son todos positivos y ninguno con cuestionamientos por lo ocurrido entre la empresaria y el jugador de fútbol.

Días anteriores, la China había limitado los comentarios que pudieran llegar a hacer sus seguidores en sus distintas cuentas de Instagram. Sobre todo su cuenta personal y de las distintas marcas con las que ella trabaja.

Pero eso cambió y una de sus seguidoras le hizo una afirmación atrevida. Ante esto, la ex de Benjamín Vicuña respondió evitando armar más discusiones de las que ya está viviendo en estos días. "No es lo único que te comes en España", escribió la "follower" y la actriz le contestó: "Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo".

Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana", Todavía se desconoce la situación amorosa de Wanda Nara y Mauro Icardi ya que siguen viviendo juntos. Según información que dioen "Los ángeles de la mañana", la rubia le está por pedir el divorcio pero por el momento nada de esto sucedió.