"Otra familia más que te cargaste por zorra" fue la sorprendente frase con la que Wanda Nara dejó a todos con la boca abierta y anunció que se separó de Mauro Icardi porque le fue infiel, polémica a la que se le sumó que miles de usuarios apuntaron a la China Suárez como la tercera en discordia entre la pareja.

La actriz argentina no habló sobre los rumores públicamente pero le aseguró a sus amigos de forma privada que no tuvo nada que ver en el escándalo ya que ni siquiera los conoce.

.

A pesar de la desmentida de la China Suárez, la cual fue acompañada por una serie de "me gustas" de algunas amigas de Wanda en la que apuntaban a la actriz como la amante del futbolista, Benjamín Vicuña no tardó en reaccionar a la polémica y dejó de seguir a su ex pareja.

En ese sentido, Wanda tomó una drástica decisión en redes y le tiró un palito a la China Suárez, a quien también dejó de seguir en Instagram: le dio follow a Benjamín Vicuña.