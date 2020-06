Mica Viciconte volvió a generar revuelo en las redes al compartir un peculiar video en Tik Tok, la red social del momento. Recordemos que la modele tiene una restricción judicial que le impide mencionar a Nicole Neumann, pero parece que la novia de Fabián Cubero encontró la forma de hablar de ella sin nombrarla.

.

Con una copa de vino en la mano, la panelista de "El show del problema" se animó a interpretar el popular tema “La Patrona” de Samy y Sandra Sandoval. “Pobrecita de la ex todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera”, dice parte del estribillo del tema que muchos interpretaron como un tremendo palito para Nicole.

"Donde yo me manejo, con mi familia, amigos y anteriores relaciones, no es en un lugar tóxico entonces me es un poco difícil darme cuenta quien es tóxico y quién no. Trato en el día a día de disfrutar y solamente a mí me importa la gente que me quiere y que me rodea, mi familia, mis amigos, mi pareja y nadie más", sostuvo convencida sobre los escándalos con la panelista de "Nosotros a la mañana" en una entrevista íntima con la revista Caras.