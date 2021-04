Luego de nueve meses sin actividad en sus redes sociales, Jimena Barón regresó con todo y sus fanáticos la recibieron con mucha alegría. Con un estilo renovado, música nueva y varios proyectos, la artista se prepara para volver a enfrentar a los medios de comunicación y retomar el contacto con sus miles de seguidores que la esperaron ansiosos.

Además de revelar su separación con el Tucu López, la intérprete de "La Tonta" contó por qué decidió bajar su exposición: "Necesitaba un recreo de no tener opiniones, de que no me juzguen... de que no haya gente opinando sobre mi y me fui, pero pensé que era algo más breve. Pero en ese irme me sentí muy tranquila".

.

Pero con motivo del lanzamiento de su nuevo single, "Flor de involución", la joven comenzó a subir contenido a sus perfiles de Instagram y Twitter como antes. Incluso días atrás se la había visto en posteos de Marcelo Tinelli, al firmar el contrato como jurado en "La Academia" de "ShowMatch", y en un dulce retrato familiar que posteó su hermano, Federico Barón, por el nacimiento de su hija.

En un repaso sobre los duros acontecimientos de su vida que tuvo que enfrentar en este tiempo, La Cobra compartió en su perfil una serie de significativas fotos que reflejan su trabajo sobre su última canción. Entre esa selección de imágenes, Jimena mostró su nuevo tatuaje.

La artista decidió imprimir de manera permanente sobre su piel el logo de su single: una flor invertida que de alguna manera representa su nuevo renacer. "Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí. Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también", explicó sobre el diseño.