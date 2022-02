Después de quedar traumatizada por la viralización de sus fotografías junto a su ex pareja, Matías Garfunkel, mientras que cazaban animales en peligro de extinción, Victoria Vanucci hizo un cambio radical y comenzó una nueva vida en Estados Unidos.

La ex vedette y mediática se instaló en California, Los Ángeles y como primera decisión en esta nueva etapa de su vida, Vanucci inauguró un restaurante sustentable en la ciudad de San Diego que tiene como fundamento principal el cuidado del medio ambiente.

“Creo que como líder de cualquier industria en particular, una debe escuchar a sus empleados. Ellos tienen sus propias ideas, y esto es un equipo. Me siento orgullosa de eso, porque al principio me costó mucho lograrlo. Y fallé mucho, pero creo que en este momento estoy en el momento puedo decir que este equipo es mi familia”, había dicho Victoria sobre su nuevo emprendiento.

Victoria Vanucci cambió su estilo de vida al 100%.

Sin embargo, la ex tenista no se quedó estancada y diversificó su negocio gastronómico de una forma innovativa: se sumó a la plataforma Airbnb con el objetivo de ofrecerse como chef privado a domicilio.

Con un valor entre los $162 a los $180 dólares, Victoria invita a que distintos comensales contraten sus servicios para una experiencia gastronómica inolvidable. Respecto las finanzas, la cocinera da un descuento del 20% a grupos de cuatro o cinco comensales y del 30% para más de seis personas.

.

“Llegaré 90 minutos antes de la hora de su cena preferida para comenzar a trabajar mi magia. ¡No llegaré con las manos vacías! No, no, me presentaré en tu puerta equipado con todos los ingredientes necesarios para preparar tu comida. ¡Siéntete libre de ponerte el delantal y cocinar algunos de los platos conmigo!”, dice la carta de presentación de Victoria Vanucci.

Los platos de Victoria Vanucci como chef personal.

Y cierra: “Estoy ansiosa por compartir con ustedes los secretos detrás de mis recetas y los tesoros escondidos locales de Los Ángeles. ¿No estás de humor? Pues entonces túmbate, relájate, disfruta de unos aperitivos y deja que mi equipo y yo nos ocupemos de ti. Coma, comparta, beba, ría y explore la escena gastronómica de Los Ángeles desde su propia mesa. Ah, y no te preocupes por ordenar, ¡todo quedará impecable para que sigas disfrutando!”

¡Mirá el nuevo trabajo de Victoria Vanucci como chef personal!