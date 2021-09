Para nadie es una sorpresa el fuerte temperamento de Yanina Latorre. Incluso, fue reconocida como la panelista "más picante" de " Los Ángeles de la Mañana" en una versión del programa en la que se sumó Darío Barassi con su formato de "100 argentinos dicen". Pero esta semana sorprendió a todos con una nueva faceta de su personalidad: ¡Empezó a bailar el caño!

La mediática comenzó clases de la disciplina que se popularizó luego de convertirse en uno de los ritmos clásicos del "Bailando" de "ShowMatch" y que este año fue uno de los más exigentes en "La Academia".

.

La pareja de Diego Latorre contó la novedad a través de las redes sociales, donde compartió con sus más de 1.5 millones de seguidores en Instagram las primeras imágenes en el caño y dejó a más de uno con la boca abierta por su destreza. "Mi primera clase de caño. Amoooooooor. Y voy a mejorar! La pase bomba! Me duele todo! Pero me encantó! Es un mega entrenamiento y más si lo compartís con amigas!!!!", aseguró en un posteo.

Luego de la primera semana de entrenamiento, la panelista aseguró: "Mi semana en el caño. Amoooooooooor qué díficil es… pero le estoy poniendo todo. Mi profe es la más genia del mundo. Es genial como actividad física, estoy contenta, por fin entrenando fuerte".

Su publicación alcanzó más de 67 mil "me gusta" y recibió comentarios de parte de figuras de la farándula argentina de todo tipo como: "La cuerpaaaaaaaaaaaa mi ciela", de Barby Franco; "Perra", dijo Ángel de Brito; "Tu lomo", destacó Luli Fernández y Carolina Prat expresó: "Genia".

Yanina Latorre, a días de su riesgosa operación

Hace alguna semanas la angelita reveló al aire del programa su angustia por un problema de salud por el que deberá someterse a una cirugía. Contó que está perdiendo la vista y tras su consulta con el oftalmólogo, fue fiagnosticada con "principio de cataratas, presbicia, astigmatismo e hipermetropía".

Por su cuadro, Latorre será operada el martes 14 de septiembre. "No me estoy quedando ciega pero es verdad, no veo nada. Ayer fui al médico y me tengo que operar. Me van a poner una lente intraocular. Estoy muy incómoda. Me cuesta manejar. Ya no es solo leer, me duelen de los dos ojos", reveló preocupada sobre su situación.

Y siguió con más detalles: "El 14 me operan un ojo y el 16 me operan el otro. Te meten una lente. Puede ser con anestesia y pedí que me duerman. Me van a hacer una incisión en el ojo y me van a meter dos lentes".